Unbekannte zünden Geschwindigkeitsmessanlage an

Archivierter Artikel vom 05.10.2020, 10:01 Uhr

Mehren / A1 (ots). Bisher Unbekannte haben am frühen Montagmorgen, 5. Oktober, am Autobahndreieck Vulkaneifel eine Geschwindigkeitsmessanlage der Polizei angezündet und stark beschädigt.

Gegen 4.55 Uhr hatte ein Zeuge den Brand der Anlage gemeldet, die neben der Fahrbahn der A 1 in Richtung Saarbrücken aufgestellt war. Eintreffende Polizeikräfte konnten das Feuer löschen. Das Messgerät ist durch den Brand stark beschädigt worden und zurzeit nicht mehr einsetzbar. Zum genauen Schadensumfang und der Höhe des Sachschadens können jetzt noch keine Angaben gemacht werden. Dies muss in weiteren Untersuchungen ermittelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, die Angaben zu dem Brand machen können sich mit der Polizeiautobahnstation Schweich, Telefon 06502/9165-0, in Verbindung zu setzen. Die Anlage war im Rahmen eines Projektes zur Prüfung einer neuen Generation teilstationärer Geschwindigkeitsmessgeräte temporär an der A1 aufgestellt worden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell