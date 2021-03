Trier

Unbekannte stehlen Werkzeug aus Transportern

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in der Nacht von Freitag, den 19.03.2021, 18:00 Uhr, bis Samstag, den 20.03.2021, 08:30 Uhr, im Gewerbegebiet Trier-Zewen in der Monaiser Straße zwei Transporter einer Sanitärfirma aufgebrochen.