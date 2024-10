Trier

Unbekannte stehlen Fahrräder und Werkzeug aus Technikraum

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Im Zeitraum zwischen dem Freitag, dem 11. Oktober, 16 Uhr, und Montag, dem 14. Oktober, 8 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Technikraum in einem Mehrfamilienhaus in der Güterstraße ein.