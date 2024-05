Bleialf

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Bleialf

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In den frühen Morgenstunden, gegen 5:20 Uhr, sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße in Bleialf.