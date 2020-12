Archivierter Artikel vom 23.11.2020, 08:51 Uhr

Birkenfeld

Unbekannte hebeln Geldautomaten auf

Am frühen Montagmorgen, gegen 05:20 Uhr, bemerkten Mitarbeiter eine eingeschlagene Scheibe und weitere Einbruchsspuren an einer Bäckerei in der Birkenfelder Maiwiese.