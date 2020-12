Unbekannte brechen in Mehrfamilienhaus ein

Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 11:21 Uhr

Die nur zwei Stunde währende Abwesenheit der Inhaber einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Zum Neuberg“ in Wiltingen nutzten Unbekannte, um am Freitag, 30. Oktober, zwischen 16.30 h und 18.30 h, in das Haus einzubrechen. Die Täter drangen über ein zur Straßenseite gerichtetes Fenster in eine Wohnung ein, erbeuteten Schmuck und entkamen unerkannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.



