Bisher Unbekannte sind am vergangenen Sonntag, 2. August, in ein Einfamilienhaus in der Georg-Schäffer-Straße eingebrochen.

Nach den bisherigen Ermittlungen drangen der oder die Täter zwischen 14.40 Uhr und 20.20 Uhr in das Haus ein, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Anschließend verließen sie das Haus über die Terrassentür. Hinweise zu der Tat werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2153 oder 0651/9779-2290.



Beim Einbruchsversuch blieb es in der Echternacher Straße. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei versuchten der oder die Täter zwischen Freitag, 31. Juli, 12.30 Uhr und Samstagmorgen, 1. August, 9.30 Uhr, die Kellertür eines Einfamilienhauses aufzubrechen, was jedoch misslang. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu der Tat werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2290.



