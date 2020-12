Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 08:21 Uhr

Schweich

Unbekannte brechen Geldautomat auf

Bisher Unbekannte haben am frühen Montagmorgen, 2. November, einen Geldautomaten aufgebrochen, der an einem Einkaufsmarkt in der Straße „Am Ermesgraben“ angebracht war.