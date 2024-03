Unbekannte beschmieren Grablaternen auf dem Friedhof in Bendorf mit Farbe

Im Zeitraum vom Montag, den 04.03.2024 bis Mittwoch, den 06.03.2024, 15 Uhr, kam es auf dem Friedhof in Bendorf im Bereich der Urnengräber zu Sachbeschädigungen von Grablaternen.



Unbekannte Täter sprühten blaue Farbe auf die Grablaternen, die sich nicht, oder nur mit großem Aufwand von den Gläsern und Verzierungen entfernen lässt. Die Laternen standen auf einem Sockel unter einem großen Kreuz im oberen Teil des Friedhofes.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bendorf (02622 94020) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Bendorf

Lohweg 34

56170 Bendorf

Telefon: 02622 9402-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell