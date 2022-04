Unbefugte betreten Gas-Pumpstation

Heute kam es gegen 10:30 h an einer Gas-Pumpstation im Bereich Bad Neuenahr zu einem Hausfriedensbruch.





Zwei Personen hatten sich an der dortigen Gas-Pumpstation festgekettet bzw. mit Klebstoff angeklebt.



Bei beiden Personen erfolgte durch die Polizei eine Personalienfeststellung.

Die Personen erhielten einen Platzverweis.

Darüber hinaus wird ein Strafverfahren eingeleitet. Die diesbezüglichen Ermittlungen dauern.



Zu Schäden bzw. Beeinträchtigungen an der Anlage kam es nicht.



