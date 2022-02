Trier/Region

Unangemeldete Versammlungen als sogenannte „Montagsspaziergänge“ im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Trier

Wie schon an den Montagen der vergangenen Wochen und Monate kam es in der gesamten Region auch am heutigen 14. Februar zu unangemeldeten Versammlungen, sogenannten „Montags-Spaziergängen“, in insgesamt 13 Städten.