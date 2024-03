Umgestürzter Lkw, BAB 61 zwischen Boppard und Emmelshausen

Am 28.02.2024, gegen 09:15 Uhr, kam es auf der BAB 61, in Fahrtrichtung Ludwigshafen, zwischen den Anschlussstellen Boppard und Emmelshausen zu einem Verkehrsunfall mit umgestürztem Lkw.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer des Lkw die Kontrolle über das Fahrzeug. Infolgedessen stürzte der Lkw um und blieb quer auf der Fahrbahn liegen.



Die Richtungsfahrbahn Süd ist aktuell voll gesperrt. Eine Umleitung wurde an der AS Boppard eingerichtet.



