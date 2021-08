Übergriff auf junge Frau am Rindertanzplatz

Die Frau, die nach eigenen Angaben auf einer Steinbank direkt gegenüber der Gaststätte „Sieh um Dich“ saß, habe sich der Situation nach heftiger Gegenwehr entziehen können und die Örtlichkeit fluchtartig in Richtung Bahnhof verlassen.



Auf dem Weg zum Bahnhof soll sie von einer ebenfalls bislang unbekannten Fahrerin eines schwarzen Fahrzeuges mit Trierer Kennzeichen bis nach Hermeskeil mitgenommen worden sein.



Die 16-Jährige hat sich bei der Auseinandersetzung leichte oberflächliche Verletzungen an Arm, Hals und Gesicht zugezogen.



Bei dem Täter, den das vermeintliche Opfer nur grob beschreiben kann, soll es sich um einen etwa 25 Jahren alten, dunkelhäutigen Mann von normaler Statur mit kurzem Haar gehandelt haben. Bekleidet war er mit einer hellen, langen Jeanshose mit schwarzen Streifen und einem weißen T-Shirt.



Aufgrund der Lage des Tatorts, der Tatzeit und der mehrere Minuten andauernden Auseinandersetzung hofft die Polizei darauf, dass Zeugen die Situation beobachtet haben und zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können.



Insbesondere bitten die Ermittler die Fahrerin des schwarzen Fahrzeugs, die das Opfer in Trier in Bahnhofsnähe aufgenommen und in Hermeskeil abgesetzt hat, sich zu melden.



Die Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 oder -2220 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



