Überfall auf Frau in Freusburg – Festnahme erfolgt

In diesem Zusammenhang verweist die Polizei auf die Pressemeldung der Kriminalinspektion Betzdorf vom 13.09.2024.

Neben dem beschriebenen Raubdelikt kam es darüber hinaus zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil des Opfers, was bisher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht öffentlich bestätigt werden konnte.

Zur Ermittlung des Täters hatte die Kriminalinspektion Betzdorf unmittelbar nach der Tat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die sich aus Angehörigen der Schutz- und Kriminalpolizei zusammensetzte.

Am Montag, dem 16.09.2024, ereignete sich gegen 21.25 Uhr am Zughaltepunkt in Mudersbach ein weiterer Vorfall, bei dem eine Frau durch eine männliche Person verfolgt wurde. Die Frau konnte sich jedoch in Sicherheit bringen. Es kam hierbei zu keinem strafrechtlich relevanten Verhalten, könnte aber in einem Zusammenhang stehen.

Die intensiv geführten Ermittlungen, Fahndungs- und Präventionsmaßnahmen der Polizei führten schließlich am 23.10.2024 zur Aufklärung der Tat. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde die dringend tatverdächtige Person aus dem Bereich Altenkirchen noch am gleichen Tage festgenommen. Es handelt sich um einen zur Tatzeit 16 Jahre alten Mann westafrikanischer Herkunft. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand bestehen keine Zweifel mehr, dass es sich bei dem Festgenommenen um den Täter handelt. Die Vorführung vor dem Haftrichter des AG Koblenz fand am 24.10.2024 gegen Mittag statt. Es wurde ein Haftbefehl erlassen und der Beschuldigte in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert.



