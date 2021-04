Über Ostern Sprit abgezapft

An zwei Lkw, die in der Straße „Am Sinderfeld 7“ geparkt waren, wurden die Tankschlösser aufgebrochen und rund 600 Liter Diesel gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro.



