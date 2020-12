Archivierter Artikel vom 24.08.2020, 15:10 Uhr

Mülheim-Kärlich

Tuning-Treffen Mülheim-Kärlich

Am 23.08.2020, gegen 02:43 Uhr, meldeten mehrere Anrufer ein Fahrzeug auf dem REAL-Parkplatz in Mülheim-Kärlich, welches in rasanter Fahrweise Donuts drehen würde und sich grob verkehrswidrig verhalte.