Einem Polizeifahrzeug der PI Lahnstein kam dieses Fahrzeug auf der L 335 aus Richtung Braubach entgegen. Nachdem der Streifenwagen gewendet hatte, wurde die Verfolgung des verdächtigen Fahrzeuges aufgenommen. Dieses konnte schließlich in Winterwerb angehalten und der Fahrer kontrolliert werden. Während der Kontrolle wollte der Fahrer eine Zigarette rauchen. Dies wird von dem Polizeibeamten abgelehnt. Es folgt ein Streitgespräch. Plötzlich und unvermittelt holt der Fahrer aus und schlägt dem Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht. Dieser kann gerade noch dem Schlag ausweichen, aber es folgten weitere körperliche Angriffe des Fahrers, bis schließlich der Polizeibeamte stolpert und zu Boden geht. Diese Situation nutzte die Streifenpartnerin, um gezielt das Pfefferspray einsetzen zu können. Gleichzeitig zog der auf dem Boden liegende Polizeibeamte dem Fahrer die Beine weg. So konnte der renitente Fahrer schließlich auf dem Boden gebracht und gefesselt werden, noch bevor die Unterstützungskräfte aus St. Goarshausen eintrafen.



Wegen den zugefügten Schmerzen konnte der Kollege seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Vor dem Angriff gegen den Polizeibeamten konnte bei dem Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 2,57 Promille festgesellt werden. Es folgte die vorläufige Festnahme und eine Blutprobe. Entsprechende Strafanzeigen werden vorgelegt.



