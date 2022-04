Koblenz

Trunkenheitsfahrt in der Tiefgarage

In der Nacht von Samstag, den 23.04.2022 auf Sonntag, den 24.04.2022 wurde die Polizei Koblenz in den frühen Morgenstunden zunächst zu einer Sachbeschädigung in der Tiefgarage am Görresplatz gerufen.