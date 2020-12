Trierer Polizei sucht einen 13-Jährigen

Archivierter Artikel vom 18.11.2020, 13:31 Uhr

Steven war in der Probstei in Taben-Rodt als er während eines Ausflugs im Wald bei Saarhölzbach seine Gruppe verließ. Er ist ca. 1,50 m groß, 60-65 kg schwer und hat blonde Haare. Steven war zuletzt bekleidet mit einer schwarzen Regenhose, einer schwarzen Jacke, einem weißen Pullover und schwarzen Nike-Schuhen. Der Junge dürfte sich nach jetzigem Stand der polizeilichen Ermittlungen vermutlich in Saarbrücken, möglicherweise in Burbach, aufhalten. Hinweise auf seinen Aufenthaltsort oder zum Verbleib des Minderjährigen erbittet die Kriminalpolizei Trier an die Telefonnummer 0651/9779-2290 oder an jede Polizeidienststelle.



