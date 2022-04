Trickdiebstahl – Zeugen gesucht

Drei bislang unbekannte Täter entwendeten am Ostermontag, dem 18. April, gegen 15:30 Uhr, in einem Schweicher Restaurant einen mittleren dreistelligen Betrag.





Die beiden Frauen und ein Mann suchten das Restaurant in der Schweicher Brückenstraße auf und bestellten in englischer und persischer Sprache Getränke. Beim späteren Bezahlen entwendete der Mann einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag unmittelbar aus der Geldbörse der Kellnerin. Die drei Personen entfernten sich anschließend sofort aus der Gaststätte.



Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Person:



– männlich

– circa 55 Jahre

– circa 1,90 Meter

– schwarze lockige Haare

– südländisches Aussehen

– trug ein dunkel kariertes Hemd

– trug eine OP-Maske



2. Person:



– weiblich

– Körper war bis auf die Augen komplett durch eine Burka verhüllt



3. Person:



– weiblich

– 30-40 Jahre

– blondierte Haare



Kurze Zeit nach der Tat werden die drei Tatverdächtigen Personen von Zeugen in einer nahegelegenen Eisdiele gesehen. Den bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Tatverdächtigen sich mit einer silbernen Limousine, vermutlich einem Lexus oder einer älteren Mercedes C-Klasse, über die Autobahn A1, aus Richtung Wittlich kommend, nach Schweich begeben haben.



Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeuge, die Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der Beschriebenen Personen geben können, oder weitere Geschädigte, sich unter 0651-9779-2290 zu melden.



