Trickdiebstahl in der Wyttenbachstraße

Am Dienstag, 21. Mai, zwischen 10 Uhr und 11 Uhr, klingelte eine bisher unbekannte Täterin unter falschem Vorwand bei einem Haus in der Trierer Wyttenbachstraße.

Während der Mieter sich mit der Täterin in einem anderen Raum aufhielt, betrat ein weiterer unbekannter Täter unbemerkt die Wohnung, entwendete Schmuck und entkam unerkannt.



Die klingelnde Täterin ist circa 50 bis 60 Jahre alt, blond und hatte eine Tasche und eine Decke im Arm. Sie sprach Deutsch.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290



