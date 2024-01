Bendorf/Rhein

Trickdiebstahl in der Luisenstraße in Bendorf

Am Dienstag, den 23.01.2024, gegen 11:45 Uhr hob ein 82-jähriger Mann an einem Geldautomaten in der Luisenstraße in Bendorf einen dreistelligen Bargeldbetrag ab und setzte sich in seinen Pkw.