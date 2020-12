In der Nacht zum 06.12.2020 wurde ein weißer Ford Transit in Koblenz aufgebrochen.

Dieser war auf dem Schotterparkplatz an der Integrierten Gesamtschule abgestellt. Unbekannte hebelten an dem Fahrzeug die Beifahrertür auf. Hierbei ging die Seitenscheibe zu Bruch. Von den Tätern wurde das Autoradio ausgebaut und gestohlen. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer: 0261-1032690 entgegen.



