Koblenz

Traktordemo am Sonntag, 25.02.2024 im Bereich Koblenz

In Koblenz fand am heutigen Sonntag, von 14:00 bis 20:30 Uhr ein Aufzug durch den Innenstadtbereich mit abschließender Kundgebung am Deutschen Eck unter dem Motto „Gegen die aktuelle Agrarpolitik“ statt.