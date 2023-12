Traktor Demonstration anlässlich des Agrardiesels

Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Der Verkehr kam hierdurch vollständig zum Erliegen.

Ein angeblicher technischer Defekt sei dafür verantwortlich, so die spärliche Auskunft der Landwirte. Ansonsten handelte es sich weniger um eine klassische Demo im herkömmlichen Sinne. Die Traktoren wurden als Blockade der Fahrbahn genutzt um somit gegen die jüngsten Entscheidungen der Bundesregierung zu demonstrieren.

Der Verkehr wurde großräumig umgeleitet. Nach ca. 2 Stunden räumten die Landwirte die Fahrbahn und fuhren in die Heimat.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Pressestelle



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell