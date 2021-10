Trailer durch Besprühen mit Farbe beschädigt

A1 in Höhe Anschlussstelle Föhren (ots) – Am heutigen Morgen gegen 03:46 Uhr stellte eine Streife der Polizeiautobahnstation fest, dass einer der eingesetzten „Enforcement Trailer“ auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Trier an der Anschlussstelle Föhren mit silberner Farbe besprüht wurde.