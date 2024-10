Trier, Trierweiler

Toter Hund an Waldweg aufgefunden

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am gestrigen Montag, dem 14. Oktober, gegen 12 Uhr, kam während eines Spaziergangs mit mehreren Hunden in einem Waldgebiet in der Verlängerung zum Markusberg in Richtung Trierweiler ein Hund nicht mehr zu der Gruppe zurück.