Tödlicher Verkehrsunfall Presseerstmeldung

Am Samstag dem 20.11. um 17:40 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem Pkw die B 416 von Koblenz kommend in Richtung Cochem.



In der Ortslage Winningen ging ein Fußgänger von dem Moselvorgelände kommend über die Fahrbahn in Richtung Ortschaft.

Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fußgänger.

Der Fußgänger wurde in das Bundeswehrlazarett verbracht wo er an den erlittenen Verletzungen verstarb.

Die Fahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht.



Wir bittend derzeit von Nachfragen abzusehen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell