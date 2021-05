Tödlicher Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad

Ein Kradfahrer fuhr von Sankt-Goar Richtung Pfalzfeld und kollidierte in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Transporter. Die K100 ist voll gesperrt und die Ermittlungen dauern an.



