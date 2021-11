Tödlicher Verkehrsunfall auf der L239 bei Ellern

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 58-jährige Fahrer eines Pkw mit Anhänger die L239 aus Richtung Ellern kommend in Fahrtrichtung der B50.

Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve geriet das Fahrzeuggespann, aus derzeit noch ungeklärter Ursache, zunächst nach rechts in den Seitenstreifen und prallte dann gegen die rechtsseitige Betonmauer der Unterführung der B50.

Der Fahrer, welcher sich alleine im Pkw befand, wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und durch einen Notarzt zunächst reanimiert.

Der Mann erlag jedoch kurz darauf noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Weitere Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall werden in Absprache mit Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach geführt.



