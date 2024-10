Teilweise Streckenfreigabe der BAB 602 nach Sperrung aufgrund einer Ölspur samt Folgeunfällen

BAB 602 (ots). Nachdem die BAB 602 am Nachmittag des 10.10.24 aufgrund einer erheblichen Ölspur samt daraus resultierenden Verkehrsunfällen gesperrt werden musste, teilte die für die Fahrbahnreinigung zuständige Autobahnmeisterei Schweich soeben mit, dass aktuell nur noch der Streckenabschnitt der BAB 602, Fahrtrichtung Autobahndreieck Moseltal, zwischen der AS Kenn und der Überleitung zur BAB 1, Fahrtrichtung Koblenz, gesperrt ist.

Von dieser Sperrung ist zudem die Auffahrt der AS Longuich auf die BAB 602, Fahrtrichtung AD Moseltal (bzw. BAB 1, Fahrtrichtung Koblenz) betroffen.



Die Sperrung des besagten Streckenabschnitts wird wegen den immer noch andauernden Reinigungsarbeiten vermutlich erst zwischen 06:00 Uhr und 06:30 Uhr aufgehoben werden können.



Die BAB 602 in Fahrtrichtung Trier ist jedoch wieder komplett befahrbar.

Ebenso ist die „Ehranger Brücke“ wieder so befahrbar, wie dies vor der ölspurbedingten Sperrung der Fall war.

Damit ist insbesondere der Pendlerverkehr nach Luxemburg nicht länger von der ölspurbedingten Sperrung betroffen.



