Tausende Menschen demonstrieren in Trier

Schätzungsweise 10.000 Menschen beteiligten sich am heutigen Sonntagnachmittag, dem 28. Januar, an einer Versammlung zum Thema "Nie wieder ist jetzt.

Wir stellen uns dem Vormarsch der AfD".



Die Versammlung begann um 14 Uhr mit ersten Redebeiträgen auf dem Porta Nigra Vorplatz. Die Fußgängerzone war zu diesem Zeitpunkt von der Porta-Nigra in die Simeonstraße bis in Höhe der Glockenstraße gefüllt mit Demonstrierenden.

Auf Grund der großen Teilnehmeranzahl, die die von den Verantwortlichen geschätzte Teilnehmerzahl weit überstieg, konnte der anschließend geplante Aufzug durch die Trierer Innenstadt nicht durchgeführt werden.

Gegen 16 Uhr schlossen sich jedoch ungefähr 300 Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer zusammen und beabsichtigten die ursprünglich genehmigte Auszugstrecke durch die Innenstadt zu gehen. Dieser Aufzug wurde durch die Polizei begleitet.



Die Polizei ist, insbesondere angesichts der hohen Teilnehmerzahl, mit dem friedlichen Verlauf der Veranstaltung zufrieden.



