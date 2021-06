Tatverdächtige nach GAA-Sprengung flüchtig

Die Täter flüchteten in einem dunklen Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ochtendung. Darüber hinaus liegen bislang keine Hinweise vor.



Die Ermittlungen wurden durch die Kriminaldirektion Koblenz übernommen.



Es entstand erheblicher Gebäudeschaden, der nach einer ersten Einschätzung mit ca. 300.000 EUR beziffert wird. Der Tatort wurde zwischenzeitlich freigegeben, die ersten Instandsetzungsmaßnahmen an dem Gebäude laufen schon.



Die Kriminaldirektion Koblenz bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt:



– Wer hat in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder/und

Fahrzeuge wahrgenommen, die mit der Sprengung des

Geldausgabeautomaten in Zusammenhang zu bringen sind?

– Wer hat in den letzten Tagen verdächtige Wahrnehmungen an der

Volksbank in Polch oder in der Nähe davon gemacht?



Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz (0261/103-2690) oder die Polizei Mayen (02651/801-110).



