Taschendiebstahl in der Innenstadt in Trier

Am Mittwoch, dem 15. November, zwischen 14:35 Uhr und 15 Uhr, entwendete in einem Bekleidungsgeschäft in der Simeonstraße in Trier ein unbekannter Täter das Portemonnaie aus dem auf dem Rücken getragenen Rucksack einer Kundin.

Symbolfoto Foto: Polizeipräsidium Trier

Im Portemonnaie befanden sich Bargeld im dreistelligen Bereich und diverse Bankkarten.



Der Geschädigten ist während ihres Einkaufs eine Frau aufgefallen, die sie im Laden in den engen Gängen am Rücken nach vorne geschoben hatte.



Die Person wird wie folgt beschrieben: ca. 1.70m groß, weiblich, europäisches Erscheinungsbild, schlanke Statur, blonde längere Haare, hellbeiger Mantel.



Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Kriminalinspektion Trier unter der Rufnummer 0651-9779-2290 zu melden.



In diesem Zusammenhang gibt die Polizei, auch mit Blick auf die bevorstehenden Weihnachtsmärkte, Verhaltenshinweise zur Prävention:



Die Besucher eines Weihnachtsmarktes oder größerer Personenansammlungen sollten Taschen geschlossen halten, eng am Körper tragen und jederzeit unter Aufsicht haben. Lassen Sie Ihre Handtasche mit Wertgegenständen während eines Einkaufs nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen. Das Tragen der geschlossenen Handtasche vor dem Körper wird empfohlen. Geldbörsen mit Kreditkarten und Bargeld sollten ebenfalls eng am Körper, vorzugsweise in verschließbaren Jackentaschen, getragen werden. Bewahren Sie Ihre EC- oder Kreditkarte keinesfalls in Verbindung mit der dazugehörigen PIN auf.



Sollten Sie Opfer eines Diebstahls geworden sein, erstatten Sie unverzüglich eine Strafanzeige und lassen Sie Ihre Karten sperren.



