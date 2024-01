Taschendiebstahl am REWE-Parkplatz in Emmelshausen

Am 23.01.2024 gegen 12:30 Uhr kam es auf dem REWE Parkplatz in Emmelshausen (Hunsrückhöhenstraße 3, 56281 Emmelshausen) zu einem Taschendiebstahl durch bislang unbekannte Täter zum Nachteil einer 79-Jährigen.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa





Die Geschädigte ging nach ihrem Einkauf vom Rewe-Markt über den Parkplatz in Richtung Asia Imbiss. Ihre Handtasche hing an einem Griff ihres Rollators, den sie mit der Hand festhielt. Plötzlich kam von hinten ein Mann, sprach sie an und bat sie darum, ihm ein Zwei-Euro-Stück zu wechseln. Dies verneinte sie. Zehn Minuten später bemerkte sie, dass ihre Tasche nicht mehr da war.



Der Mann, der sie ansprach, ist ca. 170cm groß und schlank gewesen. Er war dunkel gekleidet. Nach den Angaben der Geschädigten entsprach der Mann einem afrikanischen Phänotyp.



Wer Hinweise zu dem/den Täter/n machen kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer der Polizei Boppard (06742 8090) melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard



Telefon: 06742 8090

Piboppard@polizei.rlp.de



