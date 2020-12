Archivierter Artikel vom 05.10.2020, 15:00 Uhr

Der Fahrer einer Bäckereifiliale hielt sich in der Filiale auf, als die Alarmanlage seines Fahrzeuges ertönte. Er lief zu seinem Fahrzeug und sah eine männliche Person, die an der zuvor verschlossenen Beifahrertür stand und eine (leere) Tasche aus dem Innenraum an sich nahm. Anschließend flüchtete der Täter auf die Hochstraße in Richtung Kesselheim. Der Geschädigte folgte dem Täter. Kurze Zeit später kam ein weißer Kombi (Skoda oder Audi) mit hoher Geschwindigkeit angefahren. Nur durch eine schnelle Reaktion konnte der Geschädigte dem Fahrzeug ausweichen. Der Fahrer dieses Pkw ließ den Täter einsteigen und setzte mit diesem die Flucht in Richtung Kesselheim fort. Laut Angaben des Lkw-Fahrers war an dem Kombi ein ausländisches, vermutlich tschechisches Kennzeichen angebracht. Bereits am 01.10.20 kam es vor dieser Filiale zu einem Überfall auf einen Zulieferer. Ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Taten kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer: 0261-1032690 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell