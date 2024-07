Newel

Tageswohnungseinbruchsdiebstahl

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Am Samstag, den 20.07.2024, drangen in einem Tatzeitraum von circa 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr bislang unbekannte Täter in das in Ortsrandlage gelegene Einfamilienhaus ein, durchsuchten dieses gezielt nach Diebesgut und flüchteten unerkannt.