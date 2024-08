Trier

Tageswohnungseinbruch in Trier

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Mittwoch, 14. August, zwischen 17:40 Uhr und 18:25 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Mietwohnung in der Straße Am Irminenwingert ein.