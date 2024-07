Tageswohnungseinbruch in Tier-Süd

Am Donnerstag, den 18.07.2024, kam es zwischen etwa 12:30 Uhr und 17:45 Uhr, in der Hubert-Neuerburg-Straße in Trier Süd, zu einem Wohnungseinbruch.

Unbekannte Täter gelangten auf bislang ungeklärte Weise in den Hausflur eines Mehrparteienhauses, verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer dortigen Wohnung, durchsuchten diese und flüchteten mit der Beute unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge geben können. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen: Tel. 0651/9779-2290



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



