Nittel

Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Am Samstag, den 2. Dezember zwischen 15 Uhr und 20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Straße Im Oberberg in Nittel durch gewaltsames Auftreten der Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus.