Tag des Einbruchschutzes – Aktion der Polizei Trier

Archivierter Artikel vom 19.10.2020, 11:41 Uhr





Anlässlich des Aktionstages am kommenden Sonntag, dem 25. Oktober, führt das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Trier in dieser Woche eine Telefonaktion durch. Für Fragen rund um den Einbruchschutz stehen unsere Berater*innen den Bürger*innen am Donnerstag, 22. Oktober, von 12 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 0651/201575-66 zur Verfügung.



Beratungen zum Thema Einbruchschutz bei Ihnen zu Hause können Sie weiterhin jederzeit telefonisch mit dem Beratungszentrum vereinbaren.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell