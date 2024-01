Koblenz/Lahnstein

Tag der offenen Tür an der BBS Lahnstein: Alle Infos zum Einstieg in den Polizeidienst!

Für interessierte Besucherinnen und Besucher gibt es am Samstag, den 27.01.2024, von 10 bis 14 Uhr in jedem Winkel der Berufsbildenden Schule in Lahnstein etwas zu entdecken: Nach drei Jahren findet dort wieder ein Tag der offenen Tür in Präsenz statt, an dem sich alle Bildungsgänge abwechslungsreich präsentierten!