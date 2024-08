Täterfestnahme bei Einbruch in Autohaus.

Am Samstag, den 03.08.24 gegen 02:05 Uhr, konnte eine Streife der PI Bendorf einen aktuellen Einbruch in ein Bendorfer Autohaus feststellen und hierbei den Täter auf frischer Tat festnehmen.

Im Rahmen der Streifentätigkeit, konnten die Beamten vor dem Autohaus ein Fahrzeug mit laufendem Motor und geöffnetem Kofferraum feststellen. Bei der genaueren Überprüfung konnte eine männliche Person angetroffen werden, die soeben versuchte aus einem augenscheinlich zuvor aufgehebelten Fenster des Autohauses herauszuklettern und zu flüchten. Die Person wurde sofort festgenommen. Bei der Festnahme leistete der 24-jährige Beschuldigte erheblichen Widerstand, so dass weitere Unterstützungskräfte hinzugezogen wurden. Verletzt wurde jedoch niemand.



Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte sodann festgestellt werden, dass der Beschuldigte bereits drei PKW aus dem Autohaus entwendet und an unterschiedliche Orte in Bendorf verbracht hatte. Bei dem Fahrzeug vor dem Objekt handelte es sich um das insgesamt vierte Fahrzeug, dass der Beschuldigte beabsichtigte zu entwenden, was durch das Aufgreifen des Täters entsprechend verhindert werden konnte. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten alle Fahrzeuge aufgefunden und sichergestellt werden. Der Beschuldigte, der nicht im Besitz eines gültigen Fahrerlaubnis ist, stand zudem mutmaßlich unter Cannabiseinfluss. Ihm wurde daher ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wieder entlassen.



