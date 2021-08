Suche nach vermisster Person / Einsatz des Hubschraubers

An der Suche waren neben der Polizeihubschrauberstaffel auch Kräfte der Feuerwehren Winningen und Oberfell eingesetzt.



Gesucht wird eine 72 jährige Frau aus Winningen. Diese ist ca. 156 cm groß, von zierlicher Statur, hat graue kürzere Haare und trägt normalerweise eine Brille mit dunklem Rand.



Die Vermisste konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Brodenbach (0261/103-1510) oder an jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

FZ, Huber

Telefon: 0261-103-1099

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell