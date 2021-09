Koblenz

Streitigkeiten eskalieren – Mann durch Angriff mit Messer schwerverletzt

Am Samstagmorgen gegen 10.52 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Löhrstraße in Koblenz zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Mitarbeiter des Geschäftes und einem dort an diesem Tag probeweise arbeitenden Mannes (18 Jahre).