Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 14:00 Uhr

Koblenz

Streitigkeiten enden mit Unfall – Polizei sucht Zeugen

Am Montag, 27.07.2020, ereignete sich kurz vor 16.00 Uhr an der Ein-mündung An der Moselbrücke/Weißer Gasse in Koblenz, ein Verkehrs-unfall.