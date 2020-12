Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:09 Uhr

Niederfell/Dieblich (ots) – Am 20.07.2020, gegen 11:38 Uhr meldete ein Zeuge, dass er gerade auf der B 49 zwischen Niederfell und Dieblich unterwegs sei. Er wurde von einem dunklen Mercedes überholt. Dabei kam es zur Gefährdung des Gegenverkehrs. Der Fahrer eines entgegenkommenden, vermutlich silberfarbenen Kleinwagens musste auf den Seitenstreifen (Radweg) ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Der Fahrer des Mercedes setzte seine Fahrt in Richtung Koblenz fort. Im Bereich des Autobahnzubringers (B 411) überholte er weiterhin mehrere Fahrzeuge auch über die Sperrfläche. Zeugen/Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Brodenbach, 02605/98021510 in Verbindung zu setzen.



