Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss

BAB 3, Höhe AS Montabaur (ots) – Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer aus der VG Puderbach meldete am 10.12.21 gegen 11:56 Uhr einen unsicher geführten Pkw, der sich zunächst auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln fortbewegte.

Hierbei kam es auch zu Gefährdungen des fließenden Verkehrs. Es hing lediglich vom Zufall ab, dass kein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer zu Schaden kam. Das Fahrzeug fuhr schließlich am Autobahndreieck Dernbach auf die BAB 48 in Richtung Koblenz, um dann an der Anschlussstelle Höhr-Grenzhausen abzufahren. Der Fahrzeugführer des gemeldeten Pkw stellte diesen vor seiner Wohnanschrift ab, was ebenfalls durch den Zeugen beobachtet werden konnte.

Der 41-Jährige Beschuldigte konnte direkt danach durch Polizeikräfte gestellt und eindeutig als Fahrzeugführer identifiziert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,55 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmt sowie ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.



