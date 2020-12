Archivierter Artikel vom 25.10.2020, 07:10 Uhr

Bendorf

Straßenverkehrsgefährdung und Beleidigungen

Am 24.10.2020 um 19:00 Uhr kam es auf der B42 in Höhe der Abfahrt Bendorf Süd in Fahrtrichtung Vallendar zu einer Straßenverkehrsgefährdung.