Straßenverkehrsgefährdung, Polizei sucht Zeugen

Am heutigen Freitag, 12.01.2024 kam es auf der B 50, im aktuellen einspurigen Baustellenbereich zw. Riesweiler und Simmern zu einem gefährlichen Fahrmanöver, ausgehend vom einem Taxifahrer aus dem Bereich Frankfurt.

Der Fahrer des Taxi versuchte gg. 07.20 Uhr in Fahrtrichtung Flughafen Hahn, trotz herannahendem Gegenverkehr, einen vorausfahrenden blauen Audi zu überholen. Nur durch eine abrupte Vollbremsung des Audi-Fahrers und eines noch unbekannten Fahrzeuges aus der Gegenrichtung, konnte ein Zusammenstoß aller Beteiligten verhindert werden. Das Taxi konnte sich wieder rechts einordnen und überholte kurze Zeit spät im zweispurigen Bereich. Wegen diesem rücksichtlosen Verhalten des Taxi-Fahrers ermittelt die Polizei Simmern jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung. Aus diesem Grund werden Augenzeugen und aktiv Beteiligte des Vorfalles gebeten sich zu melden.



Hinweise an: 06761/921-0



Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell